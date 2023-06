Ennesimo sasso contro autobus Stp: vetro infranto con passeggeri dentro

BRINDISI - Un sasso si è infranto sul vetro di un autobus Stp, diffondendo lo spavento tra i passeggeri. Quanto accaduto nella serata del 24 giugno a Brindisi, ha indubbiamente comportato un danno concreto al mezzo destinato al servizio di trasporto pubblico. Ma, contestualmente, ha determinato un rischio concreto per la salute delle persone presenti nell'autobus.

Come denunciato da Filt Cgil Brindisi, il fatto si è verificato in via Mantegna, nel quartiere Sant'Elia. La pietra lanciata ha rotto uno dei vetri del mezzo, fortunatamente senza arrecare danni ai passeggeri e all’autista, che prontamente ha avvertito le forze dell’ordine dell’accaduto.

Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere a Brindisi. Il 31 ottobre 2022, infatti, proprio durante la notte di Halloween, alcuni episodi di teppismo hanno coinvolto i quartieri Paradiso (linea 3) e Sant'Elia. Qui, alcuni mezzi dell'azienda di trasporti sono stati presi d'assalto con un lancio di uova e sassi. In quel caso, una giovane passeggera è stata ferita alla testa.

Il 15 giugno dello stesso anno, invece, ignoti hanno lanciato diverse pietre contro un mezzo della linea 8, in piazza Raffaello sempre nel quartiere Sant'Elia. In quell'occasione, per puro caso, non si sono registrati feriti.

"Sono episodi che si ripetono con una frequenza allarmante - si legge nella nota Filt Cgil Brindisi - atti di teppismo che si aggiungono alle aggressioni ad autisti e verificatori. Diventa sempre più difficile andare a lavorare in queste condizioni e tornare a casa incolumi. La questione sicurezza deve essere prioritaria - prosegue - Bisogna fare qualcosa prima che accada l’irreparabile. Necessita, a nostro avviso, monitorare e migliorare la sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico, anche attraverso azioni di monitoraggio e coordinamento svolta dai prefetti e prevedere misure specifiche a tutela della sicurezza degli operatori e dei passeggeri. tra queste la promozione della videosorveglianza, la definizione di convenzioni per garantire più presenza a bordo su tratte a rischio aggressioni, canali dedicati per ricorrere in maniera più celere alla chiamata di soccorsi e una estensione del cosiddetto Daspo a quanti si rendano responsabili di simili episodi".