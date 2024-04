Episodi di spaccio di hashish e cocaina: scatta il blitz, cinque arresti a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri sono entrati in azione alle prime luci di oggi (lunedì 22 aprile). Le sirene hanno risuonato a lungo per le vie di San Pietro Vernotico, dove sono stati effettuati cinque arresti (tre in carcere e due ai domiciliari), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, su richiesta del sostituto procuratore Pierpaolo Montinaro. Al centro dell'indagine ci sono presunti episodi di spaccio di droga.

I carabinieri del comando provinciale di Brindisi hanno agito in sinergia con i militari della locale stazione, guidata dal comandante Vincenzo Corianò. Sono stati condotti in carcere Monica Frassanito (41enne di San Pietro Vernotico), Michele Frassanito (46enne di San Pietro Vernotico) ed Emanuele Pierri (34enne di San Pietro Vernotico). Gli indagati ai domiciliari sono Giovanni Greco (40enne di San Pietro Vernotico) ed Elisabetta Balsamo (55enne di Brindisi).

Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori di garanzia. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Raffaele Lomartire, Francesco Cascione, Cinzia Cavallo e Luigi D'arpe. Risultano indagati a piede libero A.D.A. (46enne di San Pietro Vernotico) e G.M. (49enne di San Pietro Vernotico). I carabinieri hanno ricostuito una serie di episodi con al centro hashish e cocaina.

In particolare, i fratelli Frassanito (Monica e Michele) avrebbero preso da un nascondiglio l'hashish, per poi cederlo a terzi. I quantitativi erano modesti. Poi a Pierri, Balsamo, Greco e ai due indagati a piede libero viene contestata un'altra condotta: l'aver ceduto a Michele Frassanito quantitativi imprecisati di cocaina, per importi che variavano dai 30 ai 50 euro.

Una presunta condotta analoga viene contestata a Balsamo: il quantitativo ceduto a Michele Frassanito sarebbe stato valutato 50 euro. Idem, infine, per un altro presunto episodio contestato al solo Greco: l'importo questa volta sarebbe di 30 euro. Gli episodi inquadrati per gli investigatori sono avvenuti in un lasso di tempi che va dal luglio 2022 al dicembre 2022.

Articolo aggiornato alle 12:00 (nomi degli indagati e altri dettagli)

