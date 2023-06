"Erba", "fumo" e "bamba" in città: si alleggerisce la posizione di un indagato

Un 26enne oritano il 26 maggio scorso era stato condotto in carcere dai carabinieri in seguito a un blitz. L'indagine che aveva portato ai dieci arresti riguardava un presunto traffico di droga a Francavilla Fontana, con episodi marginali che sarebbero accaduti anche a Oria. Adesso il 26enne oritano Stafano Conte lascia il carcere, arresti domiciliari per lui. E' la decisione dei giudici dl Tribunale del Riesame di Lecce, che hanno valutato positivamente l'istanza del legale del giovane, l'avvocato Dario Budano. Le toghe hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione al reato associativo. Si alleggerisce dunque la posizione del 26enne.

Il blitz, come già accennato, è scattato alle prime luci dell'alba del 26 maggio 2023. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Lecce, Silvia Saracino, aveva disposto, su richiesta della pm Carmen Ruggiero della Direzione distretturale antimafia (Dda) del capoluogo salentino, dieci arresti, operati da coloro che avevano condotto le indagini, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. L'indagine è incentrata su un presunto traffico di droga, basato perlopiù a Francavilla Fontana. Su 18 indagati complessivi, sette di loro erano stati condotti in carcere, due erano in regime di arresti domiciliari e un giovane era stato accompagnato presso un istituto penale minorile in stato di custodia cautelare, in quanto minorenne all'epoca dei fatti contestati.

Ai dieci arrestati è stato contestato il reato associativo: avrebbero fatto parte di un presunto sodalizio che si occupa di hashish, marijuana e anche cocaina. I capi di imputazioni sono numerosi e riguardano perlopiù cessioni di stupefacente. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate su fatti accaduti tra il 2019 e il 2020. Non solo intercettazioni, ambientali e telefoniche, i militari si sono adoperati anche in pedinamenti e servizi di osservazione. Che hanno dato i loro frutti: sono diverse le cessioni "in diretta" e gli arresti in flagranza. Al di là della terminologia usata tra gli indagati, a volte fantasiosa, a volte diretta, colpisce un dettaglio, non da poco: l'età di indagati e acquirenti. Come detto, è coinvolto anche un giovanissimo, addirittura minorenne all'epoca dei fatti. Era ospite di una nota comunità educativa ma, da questo punto di vista, aveva molta "libertà di movimento".