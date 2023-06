"Erba", "fumo" e "bamba" in città: il Riesame scarcera un indagato

Era stato arrestato e condotto in carcere il 26 maggio scorso. Adesso si allegerisce la posizione di un 57enne francavillese, coinvolto nel blitz che portò a dieci arresti e mise la parola "fine" a un presunto traffico di droga a Francavilla Fontana. Nei giorni scorsi, il Tribunale del Riesame di Lecce ha annullato completamente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Candita, 57 anni, di Francavilla Fontana, su istanza del suo legale, l'avvocato Michele Fino. Candita, dunque, è tornato libero. Si attendono le motivazioni dei giudici, che saranno depositate entro 45 giorni. L'indagine - gli indagati a vario titolo sono 18 - riguardava un presunto traffico di droga a Francavilla Fontana, con episodi marginali che sarebbero accaduti anche a Oria.

Tra i capi di imputazione presenti nell'ordinanza di custodia cautelare - disposta dal giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Lecce, Silvia Saracino, su richiesta della pm Carmen Ruggiero della Direzione distretturale antimafia (Dda) del capoluogo salentino - vi è anche il reato associativo. I dieci arrestati avrebbero fatto parte di un presunto sodalizio, finalizzato a "commerciare" hashish, marijuana e anche cocaina. Numerosi i capi di imputazione e gli episodi contestati, riguardanti cessioni di stupefacente. Le indagine, condotte dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, si sono concentrate su fatti accaduti tra il 2019 e il 2020. I militari hanno operato con intercettazioni, telefoniche e ambientali, ma anche con pedinamenti e servizi di osservazione: sono diverse le cessioni "in diretta" e gli arresti in flagranza.

Mario Candita è il padre di un ragazzo che, per gli inquirenti, riveste un ruolo di spicco nel presunto sodalizio. Giuseppe Candita (25enne di Francavilla Fontana) è ritenuto "organizzatore, capo e finanziatore" del gruppo. Le attività di captazione dei carabinieri hanno permesso anche di ascoltare la terminologia usata dagli indagati, a volte fantasiosa, a volte diretta. Un altro dettaglio che colpisce è l'età dei membri del presunto sodalizio e degli acquirenti della droga: sono tutti giovanissimi, alcuni minorenni. Uno degli indagati, su cui le indagini si sono soffermate a lungo, aveva all'epoca dei fatti meno di 18 anni ed era ospite di una nota comunità educativa ma, da questo punto di vista, aveva molta "libertà di movimento". BrindisiReport, sul rapporto tra giovanissimi e droga a Francavilla Fontana, aveva presentato una riflessione alla politica e alla società civile locale.