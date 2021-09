Trovato con cocaina e altre sostanza da taglio, 56enne finisce ai domiciliari

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno arrestato un 56enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo a seguito di perquisizione eseguita presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 41 grammi di cocaina, suddivisi in quattro involucri, 31 grammi di sostanza da taglio e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo si trova agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.