Cocaina suddivisa in dosi in camera da letto: arrestato

ERCHIE - In camera da letto nascondeva la cocaina, divisa in dosi: arrestato e rimesso in libertà. I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 32enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo, nel pomeriggio di ieri (martedì 27 aprile 2021), in seguito a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di 3,6 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e vario materiale utile per la pesatura e il confezionamento, il tutto nascosto nella camera da letto, successivamente sequestrato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 32enne è stato rimesso in libertà.