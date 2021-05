Un custode giudiziario denunciato per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie, nell'ambito di specifico servizio di controllo di soggetti nominati custodi di cose sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne di Torre Santa Susanna, per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. In particolare, a seguito del controllo, è stato accertato che l'uomo si è disfatto dell’attrezzatura meccatronica, sottoposta a sequestro amministrativo in data 13 settembre 2019, affidatagli in custodia giudiziale.