Fermato, lancia la cocaina dal finestrino e rifiuta il test antidroga

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di Latiano, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di stupefacenti. In particolare, l’uomo, controllato nel corso della notte in una via del centro abitato, alla guida della sua autovettura, si è rifiutato di sottoporsi al test per l'accertamento dell'uso di stupefacenti. Durante il controllp è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di cocaina, tentando di disfarsene lanciandola dal finestrino. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.