Gestione illecita di rifiuti speciali: donna denunciata

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 43enne del luogo, per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti. In particolare, la donna, sul terreno di proprietà della ditta della quale è legale rappresentante, ha realizzato la raccolta e gestione illecita di rifiuti speciali e non, consistenti in carcasse di elettrodomestici e parti di veicoli, il tutto sequestrato.