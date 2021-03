In auto con la cocaina nascosta nel calzino: fermato dai carabinieri

ERCHIE - A Erchie, i carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 43enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, l'uomo è stato fermato mentre viaggiava alla guida della sua autovettura e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, nascosti in un calzino, destinati allo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l'arrestato, al termine delle formalità rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall'autorità giudiziaria.