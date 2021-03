In giro con in tasca un coltello a scatto, denunciato

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno denunciato di in stato libertà un 44enne del luogo, per porto abusivo di armi. In particolare, l’uomo, nella serata del 24 marzo, controllato in una piazza del centro abitato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto che deteneva nella tasca dei pantaloni, successivamente sequestrato.