Vende on line la motocicletta, non la consegna e intasca i soldi: denunciato

ERCHIE - Vende una motocicletta online, peccato che non fosse la sua. I carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 32enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne della provincia di Monza e Brianza, per truffa, alterazione di dati di sistema informatico e sostituzione di persona.

In particolare, il giovane, dopo aver alterato e acquisito dati informatici da un sito commerciale di vendite on-line, appartenenti a un 51enne della provincia di Belluno, ha posto in vendita in maniera fittizia una motocicletta di grossa cilindrata, percependo 4.900 euro dal querelante tramite bonifico bancario, quale pagamento del motociclo, mai consegnato.