Sansa umida stoccata all'aperto e senza copertura: denuncia e sequestro

ERCHIE - Un'area di 7 metri per 7 antistante un frantoio oleario di Erchie è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali della locale stazione perchè, nella stessa, era stata depositata, in maniera irregolare, sansa umida, senza regolare copertura. Le piogge degli ultimi giorni, infatti, avevano invaso i cumuli di sansa creando fenomeni di ruscellamento e percolazione verso l’ esterno.

Tutto ciò contravvenendo alle prescrizioni del regolamento regionale 27/2007, secondo le quali lo stoccaggio deve avvenire in locali chiusi e non comunicanti con l’ esterno, proprio per il diffondersi di liquidi e gas maleodoranti. Per tale violazione, al titolare è stato denunciato e l'area sottoposta a sequestro penale probatorio. La funzionalità del frantoio, in ogni caso, non è stata sospesa.