Vandalismo, taglia gli pneumatici delle auto in sosta: denunciato

ERCHIE - Taglia gli pneumatici di tre auto in sosta: finisce nei guai. I carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del luogo, per danneggiamento. In particolare, il giovane, nella nottata del 21 ottobre 2020, in una via del centro abitato, ha tagliato lo pneumatico anteriore destro di tre autovetture in sosta. Il gesto è da ricondurre verosimilmente a un atto vandalico.