Nei guai un 48enne di Mesagne, denunciato dai carabinieri di Erchie per sottrazione di cose sequestrate

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato stato libertà un 48enne di Mesagne per sottrazione di cose sequestrate. In particolare, l'uomo ha venduto un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo per la quale era stato nominato custode giudiziario.