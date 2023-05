Esalazioni in uno scantinato: i vigili del fuoco mettono in salvo un anziano

CEGLIE MESSAPICA - Un anziano sviene in uno scantinato, a causa di alcune esalazioni, e viene portato in salvo dai vigili del fuoco. E' accaduto oggi, mercoledì 3 maggio, a Ceglie Messapica. A dare l'allarme, i parenti dell'uomo, che non avevano sue notizie. I pompieri sono intervenuti, hanno individuato lo scantinato e sono entrati. Hanno trovato l'anziano svenuto, a causa di alcune esalazioni. Ancora da accertare la natura delle stesse. Hanno affidato l'uomo alle cure del 118 e hanno proceduto alla bonifica e alla messa in sicurezza del locale, grazie all'ausilio anche di strumenti di rilevamento multigas.