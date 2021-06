Malore mentre guida autocisterna: esame diagnostico sulla salma

BRINDISI - I funerali, inizialmente programmati per domenica pomeriggio, sono stati rinviati a data da destinarsi. E’ a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi la salma di Carlo Staiani, il 38enne di San Pietro Vernotico che ieri sera è stato colto da malore mentre procedeva alla guida di un’autocisterna, lungo la strada provinciale 79 che collega Brindisi a Tuturano, a pochi chilometri dal rione La Rosa.

Si tratta della seconda tragedia sul lavoro in due giorni, dopo quella che il giorno precedente ha riguardato il migrante di 27 anni del Mali deceduto, sempre a seguito di un malore, dopo ore di duro lavoro nei campi, mentre rientrava a casa in sella alla sua bici. Il dramma si è verificato intorno alle ore 20.30. L’autocisterna è finita fuori strada, nelle campagne. Soccorso da personale del 118, Staiani è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino, dove è stato constatato il decesso. La salma, su disposizione del pm di turno del tribunale di Brindisi, Raffaele Casto, verrà sottoposta ad esame diagnostico. Il 38enne lascia moglie e due figli.