In escandescenze al Pronto soccorso aggrediscono poliziotti: fratelli denunciati

BRINDISI - Al Pronto soccorso per una lussazione alla spalla aggrediscono poliziotti. Due fratelli, uno di 34 anni e l'altro di 22 anni di Brindisi, sono stati denunciati per Resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno al Perrino di Brindisi: uno degli agenti ha riportato un trauma cranio-facciale, escoriazione della cornea ed ematoma all'occhio destro, ne avrà per 20 giorni. L'altro contusioni multiple guaribili in dieci giorni. I fatti si sono verificati attorno alle 16: i poliziotti in servizio presso il Posto Fisso dell'ospedale si sono recati nel Pronto soccorso in ausilio a una guardia giurata impegnata a calmare due giovani, di cui uno con una lussazione alla spalla, che volevano essere presi in carico prima dell'altra gente in attesa. Da quanto si apprende non si trattava di un pomeriggio caotico, non c'erano molti pazienti. In ogni caso, a quanto pare, questi due fratelli volevano la precedenza, uno dei due avrebbe sferrato una capocciata a un agente e mentre lo stesso lo stava portando in ufficio l'altro ha sferrato un pugno all'altro poliziotto nel frattempo giunto in aiuto del collega. Entrambi i ragazzi, che fino a questo momento non hanno mai avuto problemi con la giustizia, sono stati denunciati. I poliziotti medicati sul posto.

