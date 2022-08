Esce da casa per raccogliere fichi d'india e non torna: la famiglia lancia un appello

TORRE SANTA SUSANNA - Si è allontanato da casa attorno alle 10 di oggi, lunedì 15 agosto, per andare a raccogliere i fichi d'india ma non ha più fatto rientro. Si stanno vivendo momenti di preoccupazione a Torre Santa Susanna per un uomo di 79 anni, Vincenzo Di Noi, di cui si sono perse completamente le tracce. La famiglia ha comunicato la scomparsa alla locale stazione dei carabinieri e si è rivolta all'associazione di protezione civile "Il cuore di Antonio Bianco a braccia aperte" che ha immediatamente avviato le ricerche con mezzi e volontari. E' stato anche interpellato un conoscente che sta sorvolando le campagne con un drone.

L'uomo, anche cardiopatico, si è allontanato a bordo della sua Opel Corsa di colore rosso vecchio modello con targa tedesca RS ZP 187, indossava un pantalone nero leggero di cotone e camicetta verde "safari". Non aveva una meta precisa, doveva raccogliere i fichi d'india in campagna e ha lasciato il telefono cellulare a casa, doveva tornare per pranzo. Chiunque dovesse vederlo o vedere la sua auto può contattare la nuora Maria al numero 392 186 5083.