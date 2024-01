Maria Antonietta Panico non è stata uccisa: emerge un'altra ipotesi

TORCHIAROLO – L’ipotesi del femminicidio sembra ormai da scartare. Maria Antonietta Panico potrebbe essere deceduta per cause naturali. Anche se non vi sono ancora riscontri ufficiali, nelle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni sull’autopsia effettuata ieri (giovedì 18 gennaio) sul corpo della 42enne (avrebbe compiuto 43 anni domenica prossima) originaria di Torchiarolo che da 20 anni risiede a Trento.

Come riportato dai colleghi di TrentoToday, sul corpo della donna non sono stati trovati traumi o ferite. Il cadavere è stato scoperto due giorni fa nell’abitazione della donna in via Vicenza. L’ipotesi del suicidio è stata subito esclusa. Sul letto si trovavano delle macchie che inizialmente hanno fatto pensare a del sangue. Ora, però, si ipotizza che potesse trattarsi di liquidi corporei rilasciati dopo il decesso, avvenuto presumibilmente un paio di giorni prima. Per sgomberare il campo da ogni dubbio bisogna attendere l’esito degli esami tossicologici e istologici.

L’ipotesi di reato per cui procede la Procura di Trento resta, da prassi, quella di omicidio, a carico di ignoti. Trasferitasi nel Nord Est nel 2003, Maria Antonietta lascia un figlio di 16 anni avuto dall’ex marito. Nel 2018 era stata candidata con l’Udc a sostegno di quello che sarebbe poi stato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Due anni dopo si è candidata con la lista Civica a sostegno di Andrea Merler.

A Torchiarolo vivono i genitori e il fratello. Una volta disposta la restituzione della salma ai familiari, potranno essere programmati i funerali.