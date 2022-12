Controlli antidroga dei carabinieri: sequestri di hascisc, marijuana e cocaina

E’ di 11 persone segnalate all’autorità amministrativa il bilancio di due servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dai carabinieri, nei Comuni di Fasano e Pezze di Greco e a Latiano.

Fasano e Pezze di Greco

A Fasano e Pezze di Greco hanno operato i militari del Nor della locale compagnia, insieme al Nucleo Cinofili di Modugno (Bari), con la collaborazione di un equipaggio della Polizia Locale di Fasano.

Due i giovani segnalati per possesso di droga. Si tratta di un 22enne di Fasano trovato in possesso di 29 grammi di hascisc e due grammi di marijuana e di un 18enne di Fasano sorpreso con 2,5 grammi di hashish e 2,5 grammi di marijuana. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 42 automezzi e identificate 99 persone, controllati 16 individui sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione ed eseguite 3 perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.

Latiano

Altre otto persone sono state segnalate alla prefettura, sempre per possesso di droga, nel Comune di Latiano. I segnalati sono: un 19enne di Latiano, trovato in possesso di 1,40 grammi di marijuana; un 22enne di Leverano (Lecce), trovato in possesso di uno spinello confezionato con tabacco e hashish; un 25enne di San Michele Salentino, trovato in possesso di uno spinello confezionato con tabacco e marijuana; un 40enne di Cisternino, trovato in possesso di un grammo di marijuana; un 40enne di Cisternino, trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina; un 30enne di Carovigno, trovato in possesso 0,2 grammi di marijuana; un 31enne di Carovigno, trovato in possesso mezzo grammo di marijuana; un 47enne di Mesagne, trovato in possesso di un grammo di hascisc Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Sono stati controllati 14 automezzi e identificate 26 persone, controllati 6 individui sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione ed eseguite 14 perquisizioni, nonché elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.