Esplode il contatore dell'acqua appena sostituito: allagamenti e disagi

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per bloccare la fuoriuscita di acqua che nella serata di ieri, venerdì 23 aprile, ha allagato via Piemonte a San Pietro Vernotico a causa dell’esplosione del contatore dell’acqua. Si, una vera e propria esplosione. I proprietari hanno dovuto mantenere chiuso lo sportellino, fino all’arrivo dei tecnici, per evitare danni peggiori. E da quanto si apprende non si tratta del primo caso. I vigili del fuoco negli ultimi giorni hanno effettuato almeno due interventi simili, un altro in contrada Artisti. In entrambi i casi si tratta di contatori nuovi.

Video della fuoriuscita dell'acqua

Da qualche tempo, infatti, Acquedotto Pugliese sta sostituendo i contatori dell’acqua sul territorio comunale, installando quelli “digitali”, di ultima generazione. Ma qualcosa non sta funzionando per il verso giusto. Di sera, probabilmente a causa dell'aumento della pressione dell’acqua, si stanno verificando perdite o vere e proprie esplosioni.

“Abbiamo sentito proprio il rumore dello scoppio, l’acqua usciva così velocemente e violentemente che abbiamo dovuto tenere chiuso lo sportellino e nonostante questo si è allagato il garage e la strada”, racconta la residente di via Piemonte che nella serata di ieri ha dovuto chiamare per ben due volte sia i pompieri che i tecnici Aqp. La prima volta si era solo staccato un tubo, la seconda è esploso il contatore.

I vigili del fuoco sia in questo caso che nell’altro non hanno potuto fare altro che chiudere l’acqua dal tombino stradale in attesa dell’arrivo dei tecnici Aqp. Sospendendo la fornitura anche per gli altri residenti della strada.