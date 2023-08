Esplosione in abitazione durante lavori a un muro: anziana si mette in salvo

ORIA - Esplosione con crollo in via Dei Mille a Oria, paura per un'anziana donna. E' accaduto attorno alle 18.30 di oggi, mercoledì 16 agosto. Sul posto i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Francavilla Fontana, e gli agenti della polizia locale, insieme ai carabinieri. I pompieri hanno subito escluso che l'esplosione sia stata causata da bombole di gas. Come si vedrà a breve, la causa è da ricercare da alcuni lavori di manutenzione a una parete.

La buona notizia, comunque, è che l'occupante - una donna di 85 anni - è riuscita a mettersi in salvo portandosi all'esterno dell'abitazione, sarebbe caduta in seguito all'esplosione, lamentando dolori a una spalla. E' stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto, ovviamente, anche un'ambulanza del 118 che le ha prestato le prime cure per poi portarla in ospedale.

Per quanto riguarda la dinamica, va ricercata in alcuni lavori di manutenzione a un muro in cucina, realizzati in quel momento dal figlio della donna. Quest'ultimo avrebbe utilizzato della schiuma espansa. In un momento di distrazione, l'anziana si sarebbe avvicinata utilizzando la fiamma di un accendino. Da qui, l'esplosione. Alcuni calcinacci e tufi sono caduti nel cortile esterno. Fortunatamente, non hanno colpito nessuno.

