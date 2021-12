Esplode la stufa a gas in un'abitazione: una persona ferita. Vigili del fuoco sul posto

SAN VITO DEI NORMANNI - Il boato avvertito in città. E' di una donna ferita il bilancio, stando alle prime informazioni. L'esplosione è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre 2021, a San Vito dei Normanni, in via Tellini. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Sarebbe esplosa la bombola di una stufa a gas. La vittima, una 90enne che vive da sola in casa, ha riportato ustioni di secondo grado. I sanitari del 118 l'hanno soccorsa e trasportata presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Le squadre dei vigili del fuoco sul posto anche per mettere in sicurezza la zona.