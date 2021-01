Esplosione in un appartamento: muri divelti, due ustionati

Scoppio causato da una fuga di gas la notte del 31 gennaio in via Seneca. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118

BRINDISI – Due persone sono rimaste ustionate a causa di uno scoppio causato da una fuga di gas che si è verificato la scorsa notte (domenica 31 gennaio) in un appartamento in via Seneca 22, al rione Commenda.E’ accaduto intorno alle ore 5. L’esplosione, violentissima, ha divelto muri e suppellettili dell’appartamento, situato al terzo piano. L’immobile è inagibile. Sul posto si sono recate due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, oltre a soccorritori del 118, polizia e personale dell’ufficio tecnico del comune di Brindisi. Entrambi i feriti sono stati condotti in ospedale.