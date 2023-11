Esplosione e incendio nel petrolchimico: nessun ferito. Sindaco: "Incidente che non doveva capitare"

BRINDISI – Un boato, poi le fiamme e il fumo nero e infine la torcia in funzione con una fiammata visibile a decine di km di distanza. Attorno alle 11 di oggi, lunedì 13 novembre, in città si sono vissuti momenti di grande preoccupazione. Specie perché il boato e le fiamme provenivano da uno degli impianti industriali più importanti: Eni Versalis (meglio conosciuto come Petrolchimico). Sono subito intervenuti i vigili del fuoco aziendali in servizio nello stabilimento. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e personale Arpa con l’esperto di “incidente rilevante” per i rilevamenti legati alle emissioni dovute alla combustione.

Da quanto si apprende c’è stata un’esplosione all’impianto di pressurizzazione PE 1/2, sarebbe esploso un tubo con all’interno etilene (si tratta di un idrocarburo). L'impianto in questione è ritenuto a “rischio incidente rilevante”. Non risultano persone ferite. Anche se il boato, le fiamme e il fumo nero hanno fatto pensare al peggio.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio nell’arco di pochi minuti. Hanno proceduto al raffreddamento delle strutture portanti e hanno monitorato la pressione degli impianti. Sul posto esperti e tecnici per le verifiche del caso.

Dalla prefettura, informata sull'evoluzione della vicenda dai vigili del fuoco, si apprende che "non ci sono stati effetti tali di attivare il piano di emergenza esterna o altre iniziative". L'incendio è rimasto localizzato su un solo impianto.

Marchionna: "Chiederò a Versalis di relazionare"

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, contattato da Brindisireport, riferisce di essere stato informato "tempestivamente e continuamente fino a quando non è cessato l’allarme". "Sembra che l’incidente - dichiara il primo cittadino - sia stato a un impianto di pressurizzazione dell’etilene o del polietilene, questo non si è ancora capito. Un incidente - prosegue - può capitare. L’unico problema è che non doveva capitare. In quanto sindaco e quindi responsabile della pubblica incolumità della città, mi riservo adesso di chiedere alla direzione di Versalis di relazionarmi il prima possibile sull’accaduto: sulle motivazioni, sulle modalità e sui meccanismi di controllo e sicurezza messi in atto. A valle di questo potrò valutare le condizioni complessive dell’impianto ed assumere le consequenziali iniziative".

Marchionna ad ogni modo rassicura: "Non c’è mai stata una situazione di pericolo per la cittadinanza, l’emergenza è rientrata nel giro di pochissimi minuti".



Articolo aggiornato alle ore 16.40 (non attivato piano di emergenza esterno)