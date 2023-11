Esplosione e incendio nel petrolchimico: nessun ferito. Indagini in corso

BRINDISI – Un boato, poi le fiamme e il fumo nero e infine la torcia in funzione con una fiammata visibile a decine di km di distanza. Attorno alle 11 di oggi, lunedì 13 novembre, in città si sono vissuti momenti di grande preoccupazione. Specie perché il boato e le fiamme provenivano da uno degli impianti industriali più importanti: Eni Versalis (meglio conosciuto come Petrolchimico). Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco per domare l’incendio e personale Arpa con l’esperto di “incidente rilevante” per i rilevamenti legati alle emissioni dovute alla combustione.

Da quanto si apprende c’è stata un’esplosione all’impianto di pressurizzazione PE 1/2, sarebbe esploso un tubo con all’interno etilene (si tratta di un idrocarburo). L'impianto in questione è ritenuto a “rischio incidente rilevante”. Non risultano persone ferite. Anche se il boato, le fiamme e il fumo nero hanno fatto pensare al peggio.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio nell’arco di pochi minuti. Hanno proceduto al raffreddamento delle strutture portanti e hanno monitorato la pressione degli impianti. Sul posto esperti e tecnici per le verifiche del caso

Seguono aggiornamenti