Bomba carta davanti a un'ottica: danni alla saracinesca e alla vetrata

BRINDISI – Il boato ha fatto sussultare il vicinato nel cuore della notte. Un’esplosione si è verificata intorno alle ore 2.30 di oggi (venerdì 6 gennaio) all’esterno dell’ottica Minno, situata in viale Aldo Moro, all’altezza dell’incrocio semaforizzato con via Irpinia e via Sant’Angelo. Si presume che davanti alla saracinesca sia stata piazzata una bomba carta.

La deflagrazione ha danneggiato la stessa saracinesca e la vetrata, senza ulteriori conseguenze per l’attività commerciale. Sono stati i residenti dello stabile in cui si trova anche il negozio a dare l’allarme.

Sul posto si sono recati i vigli del fuoco e le forze dell’ordine. Sull’accaduto indagano i poliziotti, al lavoro per chiarire il movente del gesto. L’esercente pare abbia riferito di non aver mai ricevuto richieste estorsive.