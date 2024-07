Richiesta estorsiva a un imprenditore e spaccio: la condanna diventa definitiva

ORIA – E’ stato condannato con sentenza definitiva per episodi di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ora la giustizia presenta il conto a un 34enne di Oria. L’uomo è stato condotto in carcere per espiare la parte residua pari a circa 6 anni di reclusione. L’ordine di esecuzione per la carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Oria guidati dal comandante Roberto Borrello.

I fatti risalgono a un arco temporale compreso fra il 2012 e il 2014 e furono al centro di un’inchiesta che nel 2015 sfociò nel blitz ribattezzato “Man in black”. Il 34enne all’epoca fu identificato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana e dai colleghi della stazione di Oria, nell’ambito delle indagini su una richiesta estorsiva da alcune migliaia di euro ai danni di un imprenditore edile di Oria, che però denunciò l’accaduto ai carabinieri.

Inoltre emerse che il 34enne, in concorso con altre persone, era coinvolto anche nell’illecita attività di detenzione di droga ai fini di spaccio, avendo partecipato in più circostanze al trasporto e alla detenzione di cocaina, eroina e marijuana.

