Evade dagli arresti domiciliari e provoca un sinistro stradale. Era anche ubriaco

SAN MICHELE SALENTINO - Evade dagli arresti domiciliari e provoca un sinistro stradale. Ed era anche ubriaco. Protagonista di questa vicenda un 45enne di San Michele Salentino. E' stato arrestato per evasione e poi rimesso in libertà. Ma resta ai domiciliari.

L'uomo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 ottobre, alla guida di un’auto ha provocato un sinistro stradale in una via del centro abitato. E' stato portato presso l’ospedale di Francavilla Fontana da un'ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. E' risultato positivo all'alcoltest e sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica.