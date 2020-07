Evasione: autorizzato a uscire solo per motivi di salute, trovato a spasso

San Donaci: viola gli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari, denunciato

I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato un pensionato, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, per evasione. In particolare, l’uomo, autorizzato a uscire per motivi di salute, si è allontanato dalla sua abitazione per recarsi in vari esercizi commerciali diversi da quelli autorizzati.

Tuturano: sorpresi senza documenti attestanti la regolare presenza in Italia, denunciati

I carabinieri della stazione di Tuturano hanno denunciato due cittadini di origini marocchine, di 58 e 60 anni, entrambi residenti a Brindisi che durante un controllo non hanno esibito i documenti attestanti la regolare presenza nel territorio dello Stato, di cui al momento erano sprovvisti. I successivi accertamenti hanno comprovato il possesso dei permessi di soggiorno in corso di validità.