Evasione, ai domiciliari trovata a spasso per le vie del paese: arrestata

VILLA CASTELLI - Una cittadina cinese di 52 anni, residente a Villa Castelli, sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata arrestata dai carabinieri della locale stazione per evasione. La donna è stata sorpresa fuori dal suo domicilio, camminare per le vie del paese, senza alcuna autorizzazione. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata rimessa in libertà, ma accompagnata presso la propria abitazione dove proseguirà la detenzione domiciliare cui era sottoposta.