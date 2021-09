Evasione fiscale e indebita percezione di finanziamenti in Agricoltura: denuncia e sequestro

OSTUNI - Avevano realizzato un complesso ed articolato sistema finalizzato all’evasione fiscale e all’indebita percezione di finanziamenti nel settore della Politica agricola comunitaria (Pac). Sequestro di 850mila euro a carico di tre imprese operanti a Carovigno. Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di beni è stato eseguito dai finanzieri della Compagnia di Ostuni, diretta dal capitano Gianluca Pierri, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi – dott.ssa Vilma Gilli. Inoltre, i tre amministratori delle società, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati fiscali e truffa.

Sono stati sequestrati, 219 mila euro sui conti correnti bancari e tre unità immobiliari (un appartamento e due locali commerciali) site nel Comune di Carovigno. Le indagini, scaturite a seguito di attività di natura fiscale ed in materia di spesa pubblica nei confronti delle tre imprese, di cui due operano nel settore della “produzione e commercializzazione dell’olio di oliva” e una nel settore dei “lavori edili”, hanno consentito di individuare e segnalare all’Autorità Giudiziaria un sofisticato sistema di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di 525 mila euro nonché di falsi finanziamenti tra imprese posti in essere al fine di evadere le imposte e percepire indebitamente aiuti comunitari per 1,3 milioni di euro, nell’ambito del fondo Feasr per l’ammodernamento e potenziamento di uno stabilimento oleario e la realizzazione di impianti per la spumantizzazione di vini di qualità.

A conclusione delle indagini, ai fini fiscali, sono stati segnalati per il recupero a tassazione elementi positivi di reddito per circa 1,6 milioni di euro ed IVA dovuta per 300 mila euro.