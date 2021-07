Evasione e guida senza patente: un arresto e una denuncia

CELLINO SAN MARCO - Un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri di Cellino San Marco. Nei guai un 34enne e un 27enne.

Il primo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso per strada senza alcuna autorizzazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato al termine delle formalità rito è stato rimesso in libertà e riaccompagnato presso la propria abitazione per continuare l’espiazione della pena detentiva domiciliare cui era sottoposto.

Il 27enne, di San Pietro Vernotico, invece è accusato di reiterazione nella guida senza patente. Il giovane, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida di un’auto sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita, reiterando la medesima condotta già contestata in data 26 dicembre 2020. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato al custode giudiziale.