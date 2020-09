Evasione, trovato fuori casa oltre l'orario consentito: nuovo arresto per un sampietrano

TORCHIAROLO - Nuovo arresto per evasione per il 49enne Sampietrano Alessandro Fago. Già arrestato per lo stesso reato due settimane fa. L’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di assentarsi per svolgere attività lavorativa tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle 14, nella serata di lunedì 31 agosto è stato sorpreso, dai carabinieri di Torchiarolo, fuori dalla sua abitazione (oltre l’orario consentito, quindi), senza alcuna autorizzazione.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.