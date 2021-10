Era evaso dai domiciliari: sostituita misura cautelare, va in carcere

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di un 32enne di Mesagne. Il provvedimento scaturisce dalle segnalazioni dei militari operanti in ordine all’arresto per evasione eseguito lo scorso 5 ottobre.