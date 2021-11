Ubriaco infastidisce i passanti e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO - Un 54enne di San Pietro Vernotico è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per lesioni personali e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. In particolare, la notte scorsa, i militari operanti sono intervenuti in piazza dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcool, stava infastidendo dei passanti. Alla presenza dei carabinieri, lo stesso, dapprima si è rifiuttao di fornire loro le proprie generalità e successivamente ha infierito con minacce e calci verso i militari. Immobilizzato è stato arrestato. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi