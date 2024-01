Faida tra clan nel Barese: un brindisino assolto dall'accusa di tentato omicidio

Per lui sono cadute le accuse più gravi, quelle riguardanti un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Giudicato con rito abbreviato, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per detenzione illegale di armi. Il contesto è una faida tra clan del Barese, i Capriati da un lato, i Di Cosola-La Rosa dall'altro. L'uomo era stato arrestato insieme ad altre sette persone il 3 dicembre 2022 dai carabinieri, nell'ambito di un'inchiesta della Dda barese su alcuni episodi avvenuti a Putignano. I gruppi si sarebbero contesi la gestione della droga nella zona. Francesco Tauro, un 43enne domiciliato a Ceglie Messapica, ma nativo di Mesagne e residente a Latiano, difeso dall'avvocato Danilo Cito, è stato giudicato dal gup del tribunale di Bari, Angelo Salerno.

Gli otto imputati in questo procedimento hanno optato per il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede lo "sconto" pari a un terzo della pena. Le pene irrogate dal gup Salerno vanno da un minimo di un anno e quattro mesi a un massimo di sette anni e quattro mesi di reclusione. Tauro doveva rispondere di un tentato omicidio, in concorso con altre persone e aggravato dal metodo mafioso. Per questo episodio, un 63enne di Putignano, è stato condannato, mentre Tauro e un 25enne di Putignano sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Gli altri sette imputati sono stati condannati, a vario titolo, per reati che vanno dal tentato omicidio alla tentata estorsione, passando per il traffico di droga. Tauro è stato riconosciuto colpevole solo della detenzione illegale di armi, invece.

Le indagini degli investigatori avevano fatto luce su due agguati con arma da fuoco - uno sfociato in tentato omicidio - su una tentata estorsione e su diversi episodi di dentenzione d'arma e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il primo capo d'imputazione veniva contestato a un indagato in concorso con ignoti. Risale al 24 giugno 2017 e riguarda la gambizzazione di un uomo. Il secondo capo d'imputazione parla di un tentato omicidio a Putignano, sempre nel giugno 2017. E' quello per il quale è stato assolto Tauro. Le motivazioni saranno rese note entro 15 giorni. All'esito delle motivazioni, l'avvocato Cito valuterà un eventuale ricorso in appello per la posizione di Tauro.

