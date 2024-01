Contributi europei con terreni di proprietà Ismea: nei guai azienda agricola

BRINDISI – Ha ricevuto finanziamenti comunitari per circa 7mila euro producendo false attestazioni sul possesso di terreni agricoli. Nei guai una cooperativa agricola che opera nel settore oleario di Brindisi: ha messo in atto una vera e propria frode all’Unione europea. In particolare ha dichiarato come propri terreni di proprietà dell’Ismea (Istituto per i servizi del mercato agricolo alimentare), l’ente pubblico nazionale che affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, favorendo il ricambio generazionale in agricoltura.

I controlli, di natura amministrativa, sono stati operati dalle Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Brindisi, diretto dal tenente colonnello Tiziano La Grua, e hanno consentito di smascherare un’insidiosa condotta a danno del Fondo europeo agricolo di Garanzia (Feaga), per le campagne 2021 e 2022.

I pagamenti della Politica agricola comune, interamente finanziati dall’Unione Europea, sono finalizzati a tutelare il reddito degli agricoltori, per incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole e incrementare le produzioni. Per accedere a questi benefici, l’imprenditore agricolo che chiede di essere ammesso al regime di pagamento unico dei contributi a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) deve possedere alcuni fondamentali requisiti, tra i quali la disponibilità di un’adeguata superficie coltivabile.

Gli accertamenti nei confronti della cooperativa in questione, di contro, hanno restituito una realtà completamente difforme: è emerso che nella predisposizione delle Domande uniche di pagamento era stata dichiarata la disponibilità di terreni di proprietà dell’Ismea (con sede a Roma).

I responsabili sono stati segnalati alle Autorità competenti per il recupero dell’indebito contributo; nonché alla Corte dei Conti, per i profili di danno erariale.

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza testimonia il costante impegno rivolto dalle Fiamme Gialle a tutela della spesa pubblica: tutelare la spesa pubblica, infatti, vuol dire assicurare che le risorse versate dai cittadini con le loro tasse vengano correttamente impiegate e ritornino nelle tasche dei cittadini attraverso i servizi loro assicurati.