Falsi incidenti: il pm chiede la condanna a più di 7 anni per ex vice sindaco

BRINDISI - Nel marzo 2022 le fiamme gialle avevano compiuto un blitz con 12 arresti, anche tra professionisti di Francavilla Fontana. Le indagini avevano svelato un presunto di giro di incidenti stradali falsi o gonfiati. Oggi, giovedì 14 settembre 2023, in un'aula del Tribunale di Brindisi, il pm che si occupa del caso, Francesco Carluccio, ha chiesto la condanna per quattro persone coinvolte, alle quali è stato concesso il rito abbreviato. Si tratta dell'ex vice sindaco e già consigliere comunale, nonché avvocato, Luigi Galiano (46 anni), per il quale sono stati chiesti sette anni e otto mesi di reclusione; Michele Galiano (44 anni): quattro anni di reclusione; Giacomo Martina (36 anni): tre anni di reclusione. La quarta persona occupa una posizione minore. Fin qui, le richieste del pm.

Il rito abbreviato è stato concesso nell'udienza del 27 aprile scorso. L'inchiesta della guardia di finanza, che ha monitorato un arco di tempo che va dal 2015 al 2019, all'inizio vedeva ben 162 indagati e si focalizzava su circa 60 incidenti falsi o gonfiati. Il processo è stato diviso in due tronconi. Sempre oggi, il pm ha formulato una sessantina di richieste di rinvio a giudizio. Si sono contati anche una decina di patteggiamenti e qualche messa alla prova. Il perito e le parti civili prenderanno la parola nella prossima udienza, prevista per il 5 ottobre. La sentenza del gup Stefania De Angelis e la contestuale decisione sui rinvii a giudizio è attesa per l'udienza del 2 novembre prossimo. La stessa giudice, l'8 febbraio 2023, ha ammesso la costituzione di parte civile di dieci compagnie assicurative, solo nei confronti degli imputati dai quali sarebbero state truffate.

Come detto, il 14 marzo 2022, i finanzieri eseguirono un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, Maurizio Saso, arrestando 12 persone (cinque in carcere e sette ai domiciliari). Nelle carte dell'inchiesta spiccavano nomi di avvocati e medici, ad esempio. Alle persone coinvolte vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, frode in danno di compagnie assicuratrici, falsità ideologica in atti pubblici (certificati del pronto soccorso), falsità in altri certificati medici, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari. Ci sarebbe anche un episodio estorsivo, ai danni dei beneficiari degli assegni emessi dalla compagnia assicuratrice nell'ambito di un falso incidente stradale. La richiesta: rendere il dovuto agli organizzatori della frode. C'è da dire che dei circa 60 incidenti stradali esaminati dagli investigatori, non tutti sarebbero stati inventati di sana pianta. Alcuni erano realmente accaduti, ma i danni sarebbero stati amplificati, con vari stratagemmi. In questo modo si sarebbero "amplificati" anche i guadagni.

Ora tutti gli imputati sono liberi. Tornando all'inchiesta, sono emersi anche casi di presunta corruzione di testimoni in atti giudiziari. Questa presunta associazione per delinquere avrebbe avuto un "leader", l'avvocato Luigi Galiano. Il "modus operandi" era ben rodato: queste presunte attività illecite avrebbero consentito ai professionisti coinvolti di ottenere indebiti profitti ai danni delle compagnie di assicurazione, costrette a erogare indennizzi per inesistenti danni a cose e persone. C'eranoa anche gli "attori": alcuni venivano "reclutati" dai membri della presunta associazione per delinquere per ricoprire i vari ruoli utili alle truffe. C'era il conducente, il trasportato, l'investito o il testimone nella causa civile. Sarebbe esistito addirittura un tariffario, con compensi predeterminati in maniera fissa in base al ruolo "recitato" nella vicenda.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dai legali Luca Mangia, Giancarlo Camassa, Antonio Andrisano, Michele Laforgia, Franz Pesare, Roberto Sisto, Michele Fino, Paquale Fistetti, Roberto Palmisano.