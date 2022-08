Far West in città, violenta lite per futili motivi: uno finisce in ospedale

BRINDISI - Di certo c'è che è scoppiata per futili motivi. Si parla di una lite, accesa, in via Provinciale San Vito, a Brindisi. L'episodio è accaduto oggi, sabato 6 agosto 2022, nel primo pomeriggio. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe nato da un diverbio all'interno di un bar, protagonisti un cittadino brindisino e un ragazzo originario del Gambia, un lavoratore in trasferta a Brindisi, stando a quanto si apprende.

Ad avere la peggio, il ragazzo gambiano, che è stato portato all'ospedale Perrino dai sanitari del 118, accorsi sul posto. Perdeva copiosamente sangue, anche dal naso. La polizia locale di Brindisi sta cercando di ricostruire come è nata la colluttazione. Gli agenti erano di passaggio e hanno assistito alle fasi conclusive della colluttazione, che è terminata fuori dal bar. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona.

Sul posto è intervenuto anche il presidente della Comunità Africana di Brindisi, Drissa Kone, avvertito da un abitante del quartiere.

Articolo aggiornato alle 17:50 (presidente Comunità Africana)