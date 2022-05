Una farmacista non vaccinata e 320 mascherine sequestrate: attività Nas nel Brindisino

BRINDISI - Una farmacista non vaccinata e 320 mascherine senza certificazione. E ancora: 420 litri di olio sequestrati. E' parte del bilancio dell'attività del Nas dei carabinieri di Taranto - competenti sul territorio brindisino - nel primo quadrimestre di questo 2022. Nell'ambito dei controlli eseguiti nei vari settore della specialità hanno ottenuto i seguenti risultati, oltre alla sostenuta attività di polizia giudiziaria: eseguiti in totale 295 controlli, dei quali 65 non conformi (il 23 per cento); il 55 per cento ha interessato il settore sanitario; accertate 72 violazioni di carattere amministrativo e segnalate 50 persone alle autorità preposte; contestate sanzioni per un valore totale di 18.510.66 euro; eseguiti sequestri di strutture, alimenti e capi di bestiame, dispositivi medici e farmaci per un valore complessivo di 2.577.992 euro.

Controlli finalizzati al contenimento Covid

Nell'ambito dei controlli finalizzati al contenimento della pandemia nel corso, una farmacista priva di vaccinazione è stata segnalata alla competente autorità sanitaria. Sono stati inoltre sequestrati 320 dispositivi di protezione individuale (mascherine), poiché sprovvisti di certificazione. Sono state elevate sette violazioni amministrative per il mancato possesso del Green pass.

Contro le frodi alimentari

Nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica della genuinità dei prodotti e alla repressione delle frodi alimentari, presso aziende di deposito, confezionamento e produzione di alimenti è stato eseguito sequestro cautelativo sanitario di 420 litri di sostanza oleosa. Inoltre, per il tramite del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl brindisina, è stata disposta la sospensione di sei imprese alimentari, poiché caratterizzate da gravi carenze igienico- sanitarie e strutturali, per un valore di 2.000.000 euro.

Blocco ufficiale di 113 capi di bestiame

Nell'ambito dei controlli finalizzati al benessere degli animali da reddito, l'attività dei militari del Nas, svolta in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Asl di Brindisi, presso un'azienda agricola del Brindisino, si è concretizzata con il blocco ufficiale e il divieto di movimentazione dell'intero bestiame, pari a 113 animali della specie caprina, sospendendo quindi l'attività zootecnica.

Chiusa una rivendita di sigarette elettroniche

Nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela dei "non fumatori", è stata disposta la chiusura di una attività di rivendita di sigarette elettroniche per mancanza dei titoli autorizzativi. Il valore della struttura ammonta a circa 200.000 euro.

Contro la macellazione clandestina

Nel periodo delle festività pasquali, sono stati eseguiti controlli finalizzati alla repressione della macellazione clandestina di ovi caprini, accertando la detenzione presso azienda zootecnica ed esercizi di rivendita, di capi di bestiame privi di certificazione sanitaria, contestando violazioni amministrative pari a 3.000 euro e sottoponendo a sequestro sanitario 150 chili di prodotti carnei. E' stata disposta la sospensione di sei imprese alimentari poiché caratterizzate da gravi carenze igienico- sanitarie e strutturali, per un valore di 2.000.000 euro.