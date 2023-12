Anziana derubata della borsetta in casa: i carabinieri la trovano e la restituiscono

FASANO - Recuperata una borsetta sottratta a un'anziana. Nei giorni scorsi, una coppia di coniugi anziani si è presentata presso la stazione carabinieri di Fasano per denunciare il furto di una borsetta, avvenuto all'interno della loro abitazione, contenente, oltre ai vari documenti personali, una cospicua somma di denaro prelevata nella stessa mattinata per fare fronte alle consuete spese natalizie.

I militari dell'Arma, oltre a raccogliere le informazioni necessarie per risalire all'autore del furto, hanno appreso che la coppia riponeva nell'oggetto sottratto un particolare valore affettivo poiché realizzato a mano dai componenti di una comunità "no profit".

Immediatamente attivatisi, nell'arco di poche ore, i carabinieri della stazione di Fasano, dopo aver messo insieme tutti gli elementi utili alle indagini, hanno individuato una 40enne del posto, ritenuta la presunta autrice del furto e, a conclusione delle attività eseguite, hanno rinvenuto la borsetta con tutti i documenti e parte del denaro sottratto.

Gli oggetti e i valori recuperati sono stati subito restituiti all'anziana vittima, alla quale i militari hanno anche donato un calendario storico dell'Arma dei carabinieri come attestazione di vicinanza al cittadino nonché simbolo di augurio per le prossime festività.

Si legge in una nota del comando provinciale carabinieri Brindisi: "Questa specifica attività rientra all'interno di un più ampio segmento di servizi disposti dalla compagnia di Fasano, mirati ad innalzare il livello di prevenzione dei reati. In ambito provinciale, per tutto il periodo festivo, il comando provinciale carabinieri di Brindisi ha disposto l'intensificazione dei servizi preventivi, con pattuglie a piedi e a bordo di autoradio, allo scopo di assicurare la sicurezza, reale e percepita, della popolazione".