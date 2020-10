Attentati incendiari per far ritrattare la testimonianza di un imprenditore: gli arresti

FASANO - Incendi dolosi per fare ritrattare una testimonianza, estorsioni e spaccio di stupefacenti: nove arresti per un'operazione questa mattina (22 ottobre) dei carabinieri a Fasano. I militari del Nor - sezione operativa della compagnia di Fasano, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Modugno e dello squadrone eliportato cacciatori “Puglia”, dalle cinque del mattino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, nei confronti di nove persone (tre in carcere, due ai domiciliari e quattro con obbligo di dimora).

Si tratta di fasanesi, ritenuti responsabili dei reati di estorsione aggravata, incendio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e furto aggravato di autovetture. I carabinieri hanno documentato numerosi episodi incendiari avvenuti nel territorio del Comune di Fasano tra il 2019 e il 2020 e in particolare quelli che hanno colpito, in diverse occasioni il bar-pub “Ciporti”. Le indagini sono state coordinate dal pm Alfredo Manca. I nove destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare sono: Giovanni Potenza, Francesco Cofano e Luigi Conversano (in carcere); Simone Palazzo e Giovanni Salerno (ai domiciliari) Giuseppe Ditano, Carlo Cofano, Matteo Palmisano e Giuseppe Gallo (obbligo di dimora).

Le indagini, condotte dal dicembre 2019 al marzo 2020, hanno permesso di far luce sui diversi episodi incendiari avvenuti nei mesi precedenti nel territorio di Fasano. In particolare, dal maggio 2019, un imprenditore fasanese ha subito l’incendio della propria autovettura e della porta di ingresso del suo risto-pub che è stato poi definitivamente dato alle fiamme nel dicembre del 2019. I carabinieri, coordinati dalla Procura, sono riusciti a identificare il presunto mandante e il presunto esecutore materiale di tali episodi. Il mandante, un fasanese al quale viene anche contestata la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, avrebbe commissionato gli incendi a un giovane disoccupato del luogo, per costringere l’imprenditore a ritrattare una testimonianza resa nel corso di altro procedimento penale iscritto a carico del figlio del mandante, riuscendo nel suo intento.

Nel corso delle attività investigative si è appurato che il giovane disoccupato sarebbe anche responsabile dell’incendio di altre due autovetture e della finestra di una gelateria (fatti questi avvenuti proprio nel periodo di investigazione), agendo, per tali episodi, in autonomia. Le indagini estese poi alla cerchia amicale e affettiva dei due principali indagati, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari a carico degli altri soggetti che li avrebbero favoriti e che si sarebbero resi responsabili, in concorso tra loro, di numerose cessioni di sostanze stupefacenti nel territorio di Fasano, della ricettazione di due autovetture provento di furto e del furto di una autovettura poi restituita, con un'altra estorsione, al legittimo proprietario. Per la Procura le indagini hanno evidenziato uno spaccato preoccupante, quello di “un’intera collettività giustamente atterrita per il succedersi di così gravi episodi". I dettagli dell'operazione saranno illustrati durante una video-conferenza alle 11.30.

Articolo aggiornato alle 10.40