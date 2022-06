In fiamme nella notte auto posteggiata, danneggiata una seconda vettura

FASANO - Intervento dei vigili del fuoco questa notte (martedì 7 giugno 2022) intorno alle 00:48 impegnati nelle operazioni di spegnimento di una auto, una Mercedes classe A. La squadra di Ostuni si è recata sulla Ss 379 nei pressi del parcheggio di un locale commerciale per domare le fiamme che hanno interessato una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze, una Pegeout 3008 che ha subito alcuni danni. La zona è stata posta in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco, sul posto anche la pattuglia dei carabinieri di Fasano.