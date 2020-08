Auto rubata a turisti, ritrovata grazie ai cellulari nascosti all'interno

FASANO - E' stata ritrobvata grazie alla localizzazione di due cellulari che vi erano nascosti all'interno, la Fiat 500 X rubata a dei turisti marchigiani che, da Monopoli, dove erano in vacanza, si erano recati in un lido di Torre Canne. Una giornata al mare che sembrava tranquilla per i villeggianti ma dai risvolti spiacevoli. Quando sono ritornati al parcheggio l'auto non c'era più. E' stato un poliziotto libero dal servizio che era sul posto ad allertare i carabinieri di Fasano.

All'uomo, in forze alle volanti del commissariato di Monopoli, i turisti avevano confessato di aver nascosto due telefonini all'interno dell'auto. Grazie alla localizzazione degli apparecchi è stato possibile individuare il luogo e recuperare l'automobile che si trovava in località Pozzo Faceto. Il veiocolo aveva subito piccoli danni ma è stato riconsegnato ai proprietari insieme ai cellulari.