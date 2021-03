Violazione delle norme anti Covid, un bar e quattro supermercati sanzionati

FASANO - Un bar e quattro supermercati sanzionati a Fasano per la violazione delle disposizioni anti-Covid. Intensificate le attività di controllo da parte della polizia locale di Fasano, che continuano per il rispetto della normativa anti-Covid. Gli agenti nell'ultima settimana hanno rilevato in particolare alcune infrazioni in violazione all'ultimo Dpcm. Un bar nel centro cittadino è stato segnalato al comando perché somministrava nonostante i divieti, fatto accertato dagli operatori agli ordini del comandante Luigi Vella, che ha portato alle sanzioni previste dalla normativa emergenziale. Violazione dell'ordinanza sindacale invece per un negozio con distributori automatici, che permetteva la fruizione ai propri clienti oltre le 18. Nella giornata odierna (domenica 21 marzo) invece sono stati sanzioni quattro supermercati cittadini per la vendita non consentita di alcune categorie merceologiche durante i festivi.