Aveva otto panetti di hashish in un contenitore di vetro: finisce ai domiciliari

FASANO - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 56enne di Monopoli (Bari), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 811 grammi di hashish, suddivisi in 8 panetti occultati in un contenitore di vetro nascosto su un soppalco dell’abitazione, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito la sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.