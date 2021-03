Fasano. Ai domiciliari, detiene in casa 9 dosi di cocaina: finisce in carcere

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Domenico Spano, 46enne del luogo, già agli arresti domiciliari. In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 grammi circa di cocaina, suddivisi in 9 dosi, nascoste in un mobile del soggiorno, nonché della somma contante di 1.010 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.