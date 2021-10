E' ai domiciliari ma non si fa trovare in casa durante la notte: denunciato

FASANO - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 54enne del luogo. L'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I militari, nel corso della nottata, hanno constatato che l'uomo non era all'interno della sua abitazione. Al successivo controllo, il 54enne è stato trovato in casa e non ha giustificato il motivo dell'assenza.